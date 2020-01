Whirlpool Napoli a rischio chiusura: gli operai protestano. Tavolo del Mise con i vertici dell’azienda il 29 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Doccia fredda per i 450 operai della Whirlpool di Napoli. Mentre in Italia i vertici della multinazionale siglavano un nuovo accordo con il governo, chiedendo incentivi e ammortizzatori sociali, l’azienda comunicava all’autorità di Borsa statunitense (Sec) l’intenzione di dismettere, in ogni caso, il sito partenopeo. Immediate le proteste dei lavoratori, che hanno raggiunto l’imbocco dell’A3, all’altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio, e hanno provato a forzare il blocco delle forze dell’ordine nel tentativo di occupare la sede autostradale. Le tensioni sono terminate quando gli operai si sono dispersi. Nel pomeriggio di giovedì è poi arrivata la comunicazione ufficiale del Mise: il 29 gennaio, a Roma, è stato convocato il Tavolo con i vertici dell’azienda. Vincenzo Accurso, uno degli operai e rappresentante della Uilm, definisce il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

