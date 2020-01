“Weinstein, sesso a Hollywood”, in esclusiva su Sky il racconto dei suoi collaboratori: “Taciuto per fare carriera e salvaguardare il lavoro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Harvey Weinstein era il re di Hollywood: produttore di film campioni d’incassi e premiati con l’Oscar, capo di un vero e proprio impero cinematografico. Ma nel 2017 arriva la bufera: un gruppo sempre più nutrito di donne comincia a denunciare abusi e molestie sessuali subiti ad opera di Weinstein. Le testimonianze aumentano giorno dopo giorno e il re Mida di Hollywood, da tutti rispettato o temuto, si trasforma in un mostro. Lo speciale Weinstein: sesso a Hollywood arriva in prima visione assoluta domenica 19 gennaio alle 22 su Crime+Investigation (in esclusiva su Sky al canale 119). Collaboratrici, assistenti, segretarie, attrici e giornaliste raccontano la bulimia sessuale del produttore più potente del cinema Usa. Tra le voci spicca quelle delle attrici Melissa Thompson con una sorprendente testimonianza video inedita e dell’ex protagonista di Streghe, Rose McGowan ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

