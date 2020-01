Watford-Tottenham, Premier League: pronostici (Di venerdì 17 gennaio 2020) Watford-Tottenham è l’anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Premier League, si gioca alle 13.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Watford – Tottenham sabato ore 13:30 Il cambio di allenatore e l’arrivo di Mourinho al posto di Pochettino non è bastato per migliorare il rendimento del Tottenham, che continua a rischiare seriamente di restare fuori dalla prossima Champions League. Se negli scontri diretti contro Chelsea, Manchester United e Liverpool, Mourinho ha finora sempre perso, quanto meno è riuscito a vincere quasi tutte le partite contro avversarie di metà o bassa classifica. Dovrà però fare molta attenzione al Watford che dopo un avvio di campionato disastroso e ben due cambi di allenatori finalmente con l’arrivo di Nigel Pearson è riuscito a rialzarsi. Con tredici punti nelle ultime cinque ... Leggi la notizia su ilveggente

