Wanda Nara strega la ville lumière: "Sono il tuo difficile arrivederci" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Serena Granato Riattivandosi su Instagram, Wanda Nara ha condiviso con i fan dei suoi nuovi scatti bollenti, realizzati a Parigi C'è grande attesa per la nuova puntata del Grande fratello vip, il rinnovato reality condotto da Alfonso Signorini e trasmesso su Canale 5. Nella terza diretta, trasmessa lo scorso 15 gennaio, si era discusso della squalifica di Salvo Veneziano dal gioco della Casa più spiata d'Italia. E, in studio, era apparsa visibilmente provata l'opinionista Wanda Nara, nello schierarsi dalla parte di Elisa De Panicis, chiedendo che Salvo rivolgesse a quest'ultima delle scuse per delle parole spese nella Casa, ritenute da molti "misogine". E non è solo per il suo intervento di solidarietà femminile, che la procuratrice sportiva ed opinionista del Gf vip 4 ora fa parlare di sé. La moglie di Mauro Icardi, calciatore che attualmente gioca per la squadra Paris ... Leggi la notizia su ilgiornale

ninomistret : Ditemi quello che volete, ma io provo un rifiuto totale nel seguire l'edizione di quest'anno. Signorini come condut… - Angela_akz : RT @HuertDeAuteuil: Amadeus ha personalmente alzato il trench di Wanda Nara? No, ha deciso lei di mostrarci l’aquila (che comunque è una r… - jungles_2 : RT @HuertDeAuteuil: Amadeus ha personalmente alzato il trench di Wanda Nara? No, ha deciso lei di mostrarci l’aquila (che comunque è una r… -