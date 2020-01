Wanbao Acc: Provincia Belluno, a disposizione per salvaguardare posti di lavoro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Belluno, 17 gen. (Adnkronos) - "L’obiettivo per il nostro territorio è la salvaguardia della tenuta occupazionale. Ci stiamo impegnando per quanto possibile per risolvere le crisi occupazionali che riguardano la nostra Provincia". Così il presidente della Provincia Roberto Padrin, dopo il confronto Leggi la notizia su liberoquotidiano

CorriereAlpi : Wanbao-Acc, incontro al Mise: buone prospettive di rilancio - RedazioneAdp : Wanbao-Acc, da Roma nuovo impegno per rilanciare lo stabilimento di Mel - BLturismo : RT @zazoomnews: Wanbao- Acc: Belluno confronto al Mise con prospettive di rilancio - #Wanbao- #Belluno #confronto -