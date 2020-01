“Votare con il portafoglio nelle città del benvivere”: al Cives relazionerà Becchetti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGiovedì 23 gennaio alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa” di Benevento, in P.zza Orsini 33, si terrà il sesto incontro della tredicesima edizione di “Cives – Laboratorio di formazione al bene comune sul tema: “Votare con il portafoglio nelle città del ben-vivere”. relazionerà il Prof. Leonardo Becchetti, docente di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il laboratorio Cives è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2019 – 2020 è: L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali. Coordinatore dell’iniziativa formativa è ... Leggi la notizia su anteprima24

matteosalvinimi : Incredibile quanta gente c’è stasera con la Lega in piazza a Lamezia Terme!!!?????? Alla faccia del PD e a chi non vuo… - ItaliaViva : Ho visto che con il movimento di Calenda c'è una convergenza in Puglia, quando andremo a votare in Puglia noi non a… - FedericoDinca : La commissione affari costituzionali al #Senato ha appena approvato il ddl per modificare l'età per votare per la C… -