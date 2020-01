Vomero, al parco Mascagna giostrine ancora rotte (FOTO) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Se la villa Floridiana è chiusa da circa un mese, non va meglio per un’altra area a verde pubblico sulla collina partenopea. Il riferimento è al parco Mascagna, già conosciuto come giardini di via Ruoppolo, posto al confine dei quartieri del Vomero e dell’Arenella, uno dei pochi spazi verdi a disposizione dei residenti, che continua a versare in uno stato di degrado e di abbandono“. A intervenire, ancora una volta, sulle condizioni del parco è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. “Diverse aiuole sono ridotte a campi in terra battuta, brulle, senza un filo d’erba e senza piante e fiori che le abbelliscano – sottolinea Capodanno -. Alcune delle giostrine per i bambini, installate tempo addietro sul prato sintetico, tra le quali un’altalena e un dondolo, sono da tempo rotte mentre ... Leggi la notizia su anteprima24

