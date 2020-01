Volkswagen - Verso l'acquisto del 20% del produttore di batterie cinese Guoxuan (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Volkswagen sarebbe in procinto di acquistare il 20% del capitale del produttore cinese di batterie per veicoli elettrici Guoxuan High-tech. L'operazione, secondo indiscrezioni della Reuters, è pronta per essere annunciata dalle due società: la maggior parte dei dettagli dell'accordo sarebbero stati definiti e ora si attende solo l'entrata in vigore della riforma delle normative cinesi sulle ricapitalizzazioni delle società quotate per finalizzare.Operazione da 500 milioni di euro. La partecipazione dovrebbe, infatti, essere acquistata tramite la sottoscrizione da parte dei tedeschi di un aumento di capitale riservato dal valore ancora da definire. Attualmente, la Guoxuan vale in Borsa intorno ai 2,5 miliardi di euro e pertanto, per ottenerne il 20%, la Volkswagen dovrebbe investire circa 500 milioni di euro. Per i tedeschi, l'operazione rappresenta il primo investimento diretto ... Leggi la notizia su quattroruote

