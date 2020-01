Viterbo, stupro ad opera di militanti di CasaPound: ricorso della vittima (Di venerdì 17 gennaio 2020) La 36enne vittima dello stupro commesso da due ex militanti di CasaPound, movimento di estrema destra, ha presentato ricorso in Appello dopo la condanna dello scorso novembre. L’avvocato spiega che alla base di questa decisione ci sarebbe la mancata condanna di Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci per lesioni, non riconosciute come aggravanti. Inoltre la donna non avrebbe ancora ricevuto il risarcimento previsto come presupposto per il riconoscimento ai due uomini delle attenuanti generiche prima del processo. stupro a Viterbo: la vittima ricorre in Appello Il legale della 36enne, Franco Taurchini, aveva già annunciato la decisione di ricorrere in appello dopo la sentenza. L’avvocato accusa il giudice di non aver riconosciuto il reato di lesioni per il pugno in faccia con cui i due avrebbero colpito la vittima durante lo stupro. Inoltre per Taurchini ci sarebbe stato un ... Leggi la notizia su thesocialpost

