Violenza in ospedale | il presidente dell’Ordine dei Medici alza la voce

Salerno – Di seguito, la dichiarazione del dottore Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno "Mai avrei potuto immaginare che il compito preminente del nostro Ordine dovesse diventare quello di redigere, quasi giornalmente, un bollettino di guerra nell'ambito dell'assistenza sanitaria con un elenco sempre crescente di feriti, contusi e, purtroppo, qualche volta, morti, collegati a un'attività in favore di persone malate in un contesto sociale "ancor più malato". Ieri nel tardo pomeriggio si è verificato l'ennesimo episodio di Violenza fisica nei confronti del collega Antonio Galderisi, e del coraggioso infermiere Antonio Carotenuto, accorso in aiuto, entrambi picchiati selvaggiamente a seguito del decesso di un malato nel reparto di Pneumologia dell'Azienda

