VIDEO Riccardo Tonetti quinto nella combinata di Wengen, sfuma il podio per l’azzurro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Riccardo Tonetti ha concluso in quinta posizione la combinata di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro si era reso protagonista di una bella discesa in mattinata ma purtroppo non è riuscito a tirare fuori il massimo nello slalom del pomeriggio e così è rimasto giù dal podio. Di seguito il VIDEO dello slalom di Riccardo Tonetti, quinto nella combinata di Wengen. VIDEO SLALOM Riccardo Tonetti nella combinata DI Wengen: Riccardo Tonetti ci prova ma sfiora soltanto il primo podio in carriera: è 5° nella combinata di Wengen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4aa.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

