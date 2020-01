VIDEO – Palmieri (INPEF): “Bambini tolti ai genitori, vi spiego il business che c’è dietro” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Bibbiano? E’ un ridente paese suo malgrado diventato il modello dell’affare degli affidamenti illeciti: un business grandissimo costruito sulla pelle dei bambini; in Italia il 93% dei minori è allontanato non a causa di maltrattamenti subiti ma per la conflittualità o la inidoneità genitoriale. Quindi si afferma il concetto che l’educazione della famiglia a modelli più sani passa attraverso la punizione dell’allontanamento inflitta al bambino, sdradicato di peso e, non di rado, convinto attraverso sedazione”. Ad entrare pubblicamente nelle pieghe di una tra le vicende più oscure e dolorose degli ultimi anni in Italia è la professoressa Vincenza Palmieri, presidente INPEF – Istituto Nazionale Pedagogia Familiare oltre che perito o consulente tecnico di parte. L’11 gennaio ha così relazionato alla riunione della Norman Academy tenutasi presso la Casa dell’Aviatore – Circolo ... ladenuncia

David__Palmieri : RT @La7tv: .@Tommasolabate è l’unico dei nostri ospiti che ha vissuto questa #maratonamentana dall’inizio... gli abbiamo chiesto come va do… - David__Palmieri : RT @pietroraffa: Quest'uomo è un genio! #CitofonoSalvini #EmiliaRomagna - fed_palmieri : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella 🇮🇹 riceve il Presidente della Repubblica dell'#Iraq 🇮🇶 Barham #Salih Il video: -