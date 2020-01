Via libera del governo all’uso del taser Le forze dell’ordine | “Ma non siamo tutelati”

Francia - manifestanti tentano il blitz nel teatro dove c’è Macron. Il Via libera da un tweet : «Sarà una serata movimentata» : Una trentina di manifestanti hanno tentato ieri sera di entrare in un teatro parigino in cui Emmanuel Macron e la premiere dame Brigitte stavano assistendo a uno spettacolo. Il tentativo è stato respinto dalla polizia. Macron e la consorte sono stati messi in sicurezza, poi sono potuti rientrare nella sala per assistere alla fine della piece teatrale. Lo riferisce la radio France Info. Macron e Brigitte stavano assistendo al teatro della ...

Via libera dal Campidoglio al taglia-debito. Sarà ripianato dallo Stato il buco da 1 - 4 miliardi della Rome City : C’è da non crederci eppure è successo. Ieri, nel silenzio generale dei media, l’Assemblea capitolina ha approvato il Salva Roma. Può sembrare un provvedimento come tanti ma si tratta di una boccata d’ossigeno per i conti della Capitale che di eterno sembra avere solo i conti in rosso. Questo almeno fino all’arrivo della sindaca Virginia Raggi che, sin dal suo insediamento e dopo aver preso visione del reale Stato del bilancio comunale, ha ...

Taser - Via libera del Consiglio dei ministri : la pistola elettrica entra nelle dotazioni delle forze di Polizia : Il Taser entra ufficialmente nelle dotazioni delle forze di Polizia: venerdì 17 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto di due articoli che va a modificare il regolamento che disciplina l’impiego della pistola a impulsi elettrici. Il prossimo passo è superare il vaglio del Consiglio di Stato, per poi tornare in Cdm per l’approvazione definitiva. La sperimentazione è partita nel settembre 2018 in dodici città italiane, così come ...

Via libera per la cannabis a tavola. Stabiliti i limiti massimi di Thc nei cibi : È stato pubblicato oggi, 16 gennaio, sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa i limiti massimi di Thc negli alimenti. La legge sarà il primo passo per dare risposte alle «centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta», ha detto la Coldiretti. L’associazione per l’agricoltura italiana ha poi proseguito dicendo che «i terreni coltivati in Italia in cinque anni sono aumentati di ...

Enti locali : Anci Veneto - bene Via libera Camera mozione su segretari comunali (2) : (Adnkronos) - A valutare la possibilità per i piccoli comuni di adottare le iniziative di competenza affinché la spesa per i segretari comunali sia posta a carico del bilAncio del Ministero dell'interno; ad assumere iniziative volte al potenziamento degli organici dei segretari comunali, anche attra

Germania - dai Länder il Via libera al piano per l’addio al carbone. Prime centrali chiuse entro l’anno - risarcimenti miliardari ai gestori : La Germania punta al più tardi al 2038 per dire completamente addio al carbone. Il piano per abbandonare completamente gli impianti inquinanti prende forma, dopo che a tarda notte è stato raggiunto l’accordo tra lo Stato federale e i Länder in cui sono presenti le centrali. Il progetto di eliminazione graduale del carbone dovrebbe essere ora presentato al Parlamento e diventare legge entro la metà dell’anno. L’obiettivo dichiarato ...

Senatori a 25 anni ed elettori a 18 : Via libera della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama : Approvato un emendamento della maggioranza a un disegno di legge che prevede che «anche i 18enni potranno votare per il Senato e anche i 25enni potranno essere eletti Senatori». Solo Forza Italia si è astenuta

Avellino - Via libera per il mercato : ad ore il dispositivo ufficiale : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Fumata bianca per il mercato dell’Us Avellino 1912. Al momento manca ancora l’ufficialità da parte della FIGC, ma il club guidato dal presidente Izzo ha ottenuto il via libera per operare sul mercato. Accolta, dunque, la tesi presentata dall’avvocato Chiacchio in sinergia con il commercialista De Vita e l’amministratore delegato Polcino. Società che dunque potrà tornare ...

Voto ai 18enni per il Senato - Via libera della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama al ddl. Parrini (Pd) : “Riforma epocale. Al più presto in Aula” : La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, con l’astensione di Forza Italia, la proposta di legge costituzionale, a prima firma del Senatore Dario Parrini (Pd, nella foto), che abbassa da 25 a 18 anni l’età per votare alle elezioni del Senato e da 40 a 25 per candidarsi, parificandola, dunque, con quella della Camera. “Rispettiamo gli impegni presi, avanti con il cronoprogramma delle riforme” ha ...