Via libera dal Campidoglio al taglia-debito. Sarà ripianato dallo Stato il buco da 1,4 miliardi della Rome City (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è da non crederci eppure è successo. Ieri, nel silenzio generale dei media, l’Assemblea capitolina ha approvato il Salva Roma. Può sembrare un provvedimento come tanti ma si tratta di una boccata d’ossigeno per i conti della Capitale che di eterno sembra avere solo i conti in rosso. Questo almeno fino all’arrivo della sindaca Virginia Raggi che, sin dal suo insediamento e dopo aver preso visione del reale Stato del bilancio comunale, ha combattuto per cercare di migliorare la situazione chiedendo anche aiuto al Governo. Il provvedimento, già votato dal Parlamento, ieri è arrivato in aula Giulio Cesare dov’è passato con ben 24 voti a favore e un solo astenuto. Una convergenza tra tutte le forze politiche del Campidoglio a dir poco rara e che deve far riflettere sull’importanza del provvedimento con cui, senza tirarla per le lunghe, lo Stato, in particolare il Mef, si prende in carico ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

