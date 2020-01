Verissimo: ecco chi vedremo nella puntata del 18 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Verissimo: domani, sabato 18 gennaio 2020, va in onda la diciassettesima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti che faranno compagnia al pubblico del salotto di Canale 5 figurano: Michele Bravi, Sinisa Mihajlovic, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Di Michele Bravi vi abbiamo anticipato la notizia ieri: l’ex vincitore di X Factor torna a parlare a distanza di mesi, dopo l’accusa di omicidio stradale a causa dell’incidente nel quale è stato coinvolto nel 2018 in cui una donna ha perso la vita. Silvia Toffanin, poi, incontra Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna racconta la sua vita e la sua battaglia più difficile, quella che sta affrontando da qualche tempo con la leucemia. La padrona di casa, festeggia gli ottanta anni di Iva Zanicchi. In studio, insieme alla cantante, ci sarà Cristiano ... Leggi la notizia su trendit

