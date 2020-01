Venerdì 17: un giorno sfortunato? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questo Venerdì di Gennaio non è un giorno qualsiasi: è un Venerdì 17. Per chi non crede alle superstizioni è un giorno come tanti come tanti, ma è in ogni caso interessante scoprire per quale motivo a tale giorno è associata tradizionalmente la sventura. Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura folle del numero 17. Il Venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata, a causa della congiunzione di due elementi negativi: il Venerdì Santo (giorno della morte di Gesù) e il numero 17. Tanti motivi e riferimenti possono essere rintracciati nelle fonti e nella storia. Nell’Antica Grecia i seguaci di Pitagora disprezzavano il numero 17 perché è un numero tra il 16 e il 18, numeri che per loro rispecchiavano la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

