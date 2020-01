Venerdì 17, perché si crede che porti sfortuna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Venerdì 17 è il giorno più temuto dai superstiziosi. Il colmo della sfiga. Ma perché? Intanto, si tratta della somma di due elementi ai quali viene attribuita connotazione negativa che, nel caso del 17, non vale per esempio in area anglosassone dove si guarda a venerdì 13 come massimo della iella. Cosa significa il venerdì Il giorno di venerdì, invece, ha una valenza per così dire universale che viene attribuita per lo più ai resoconti biblici. Benché chiamato «santo» in quanto culmine della Passione di Cristo, il venerdì è comunque il giorno della morte di Gesù. Se poi vogliamo metterci che Adamo ed Eva rei di superbia e disobbedienza sarebbero stati cacciati dal paradiso terrestre di venerdì, che il primo fratricidio – di Caino su Abele – sarebbe stato perpetrato venerdì, la decollazione ... Leggi la notizia su gqitalia

