Venerdì 17: perché in Italia è legato alla sfortuna (Di venerdì 17 gennaio 2020) Venerdì 17 è tradizionalmente e superstiziosamente ritenuto in Italia un giorno che “porta male”, un giorno sfortunato del calendario. L’idea che un giorno del mese possa portare male a prescindere da qualsiasi altra circostanza, accolta o respinta a seconda delle credenze personali, è un elemento presente da moltissimo tempo nella nostra cultura. Le ipotesi più accreditate sulla spiegazione delle credenze riguardo al numero 17 in generale fanno risalire l’origine di questa superstizione al sistema di numerazione romano. Il 17 nei numeri romani è XVII, il cui anagramma VIXI in latino si traduce con il passato remoto del verbo “vivere”, prima persona singolare. “Vissi” implica che a proferire questo enunciato sia a rigor di logica un non più vivente. E a questo pensiero sarebbe da ricondurre il cattivo auspicio legato al numero 17. In nome di questa superstizione in ... Leggi la notizia su ilveggente

wondniall : RT @erredantes: Questo venerdì 17 non può che essere una splendida giornata perché finalmente esce la seconda stagione di #SexEducation. ht… - peppe844 : RT @erredantes: Questo venerdì 17 non può che essere una splendida giornata perché finalmente esce la seconda stagione di #SexEducation. ht… - JeedMysmile : RT @Vanessa79663848: Raga confesso Pensavo che “a prestissimo” fosse oggi, perché : - in genere, la musica nuova esce di venerdì - il 17… -