Valorizzazione dei beni culturali, in Provincia l’incontro con i Comuni dell’Agro Nocerino Sarnese (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si è tenuto stamattina a Palazzo Sant’Agostino l’incontro “Cultura e beni culturali dell’Agro Nocerino Sarnese” destinato alle Amministrazioni comunali dell’area per la Valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Presidente SCABEC SpA (Società Campana beni culturali), Antonio Bottiglieri, il Deputato On. Piero De Luca e i Sindaci e Assessori alla Cultura. “Quello di oggi – afferma il Presidente Michele Strianese – è stato un primo incontro. In qualità di Presidente della Provincia di Salerno e, contemporaneamente, di Sindaco di San Valentino Torio, ho voluto farmi portavoce di un’area alla quale appartengo culturalmente, oltre che affettivamente, che è l’Agro Nocerino Sarnese. È una zona ricca di beni culturali da scoprire e ... Leggi la notizia su anteprima24

