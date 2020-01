Valentina Vignali Instagram: «Il mio primo singolo si chiamerà NADA» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Valentina Vignali, influencer, modella, scrittrice, cestista ed ora anche cantante! A soli 29 anni Valentina ha già realizzato tutti i suoi sogni di bambina. Valentina Vignali ha iniziato la sua carriera proprio grazie al suo aspetto fisico. Fin qui nulla su cui controbattere, madre natura in primis e il chirurgo plastico in secundis (è la stessa Valentina che ammette i “ritocchini”) hanno fatto il loro splendido lavoro. Dalle pose di fotomodella sui set fotografici alla fama di influencer di Instagram da 2,3 milioni di follower il passo è breve. Conquista da subito il suo pubblico con il suo atteggiamento sfrontato, irriverente e trasgressivo. Ma non lasciatevi ingannare dalle mille foto in stiletto verniciate, Valentina scende spesso dai tacchi per inforcare le sue Jordan e battersi sul campo da Basket con l’Azzurra Basket VCO. >> Leggi anche: Silvia Provvedi ... Leggi la notizia su urbanpost

