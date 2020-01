Valentina Sanna ha perso la vita a causa della meningite (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ennesima vittima causata dalla meningite, Valentina Sanna era una ragazzina di soli quattordici anni, che viveva nel Regno Unito con i suoi genitori, ma che era venuta in vacanza in Sardegna con la famiglia. Era una promessa del balletto e questa notizia ha spezzato i cuori di tutti. In molti sono rimasti scioccati da quanto accaduto ed ancora oggi nessuno riesce a crederci. Questo decesso ha sconvolto tutte le persone che la conoscevano. Secondo le informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, nella giornata di Santo Stefano, il venti sei di dicembre, Valentina ha iniziato ad accusare un forte mal di testa e la febbre alta. I genitori, quando hanno notato che le sue condizioni non miglioravano, hanno deciso di portarla in ospedale. I medici, hanno provato a fare di tutto per cercare di salvarla. Dai risultati delle analisi, hanno scoperto che era stata colpita da una ... Leggi la notizia su bigodino

