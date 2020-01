Uscita Pokémon Home imminente, come funzionerà il servizio? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con Pokémon Home il sogno di avere riunite in un solo posto tutte le creaturine catturate nel corso degli anni di girovagare per i diversi mondi di gioco non sarà più tale. Dai primi Pokémon Rosso e Blu a oggi di tempo ne è passato un bel po', e numerose sono le generazioni che si sono alternate sugli schermi dei diversi terminali di gioco. Una cavalcata lunga e impetuosa che ha portato gli utenti in giro per le diverse regioni confezionate dai ragazzi di Game Freak, in avventure indimenticabili e mozzafiato. Sembra però per l'appunto che il sogno degli allenatori di mezzo mondo (e anche di tutto il resto) non sia destinato a restare tale. L'arrivo di Pokèmon Home nelle prossime settimane promette infatti di realizzare un desiderio da sempre tenuto nel cassetto. Quello di avere a disposizione l'intero arsenale di mostriciattoli sempre a propria disposizione. Che cos'è Pokèmon ... Leggi la notizia su optimaitalia

