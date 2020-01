Usa, Trump nomina nel board della Fed Judy Shelton. Che aveva criticato il ruolo della banca centrale: “Non è onnisciente” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il presidente Donald Trump ha proposto la nomina di Judy Shelton e Christopher Waller al direttivo della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. La notizia è data dalla Casa Bianca. La proposta sarà presto inviata al Senato, che dovrà approvarla. Entrambi i nomi erano stati fatti da Trump su Twitter a luglio ma le loro nomine non erano state annunciate ufficialmente. Judy Shelton è nota per essere una dura critica della banca centrale. È stata consigliera economica della campagna elettorale di Trump ed è direttore esecutivo per gli Stati Uniti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Christopher Waller è invece direttore della ricerca alla Fed di St. Louis. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente criticato la banca centrale e ora, con queste scelte, può incidere ancor più sulla gestione della politica monetaria. La lunga storia di commenti economici ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Trump è un pagliaccio' 'Il dialogo sul #nucleare è un inganno'. Manifestazioni filo-governative… - fattoquotidiano : Usa-Iran, 11 militari feriti nell’attacco missilistico dell’8 gennaio contro una base in Iraq. Trump aveva twittato… - Capezzone : Su @atlanticomag @MarcoLancini sul cambio di passo di #Trump -