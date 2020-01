Usa-Iran, 11 militari feriti nell’attacco missilistico dell’8 gennaio contro una base in Iraq. Trump aveva twittato “va tutto bene” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli attacchi Iraniani dell’8 gennaio, in risposta al raid che ha ucciso il generale delle Forze Quds, Qassem Soleimani, hanno colpito anche militari americani. Poco dopo l’offensiva di Teheran che ha sganciato missili su due basi irachene che ospitavano anche militari Usa, il presidente americano aveva twittato che andava “tutto bene”, confermando questa versione anche nel suo discorso del giorno seguente, ma il Pentagono rende noto che in quell’attacco sono rimasti feriti 11 soldati a stelle e strisce. Il capitano Bill Urban, dal Dipartimento della Difesa, ha comunicato che “mentre non ci sono uomini in servizio uccisi nell’attacco Iraniano dell’8 gennaio contro la base al-Asad, molti sono stati curati per i sintomi di commozioni causate dall’esplosione e sono ancora sotto controllo”. La prima a smentire la versione diffusa dalla Difesa Usa è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #DiMaio lascia o raddoppia, non si capisce nulla (se non che #M5S è alla frutta). Fermi tutti: #Zingaretti annuncia… - carolafrediani : ?? E' tornata la mia newsletter #Guerredirete. C'è un approfondimento su #Iran/Usa e cyber (uscito su @valigiablu).… - Adnkronos : 'L'Iran? E' in Puglia', il sondaggio Usa -