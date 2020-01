Usa, iniziato formalmente il processo contro il presidente Trump (Di venerdì 17 gennaio 2020) Washington, 17 gen. (askanews) – I deputati democratici scelti come ‘pubblico ministero’ hanno letto in Senato i due articoli di impeachment contro il presidente statunitense Donald Trump, accusato di abuso di potere e intralcio al Congresso. Questo significa che il processo in Senato si è ufficialmente aperto anche se sono in programma solo dei passaggi formali. Il processo non inizierà prima di martedì prossimo. Il presidente è accusato di aver abusato del suo potere per spingere l’Ucraina a perseguire i suoi rivali politici e di aver intralciato il lavoro del Congresso, bloccando la testimonianza di alcuni membri del governo e rifiutandosi di consegnare i documenti richiesti dalla Camera nell’ambito delle indagini. Trump, secondo l’accusa, ha abusato del suo potere trattenendo quasi 400 milioni di dollari in aiuti destinati all’Ucraina e ... Leggi la notizia su notizie

LaStampa : La polizia iraniana ha iniziato ad usare lacrimogeni contro i dimostranti a Teheran, che chiedono a gran voce le di… - TuttoQuaNews : RT @Linkiesta: È ufficialmente iniziato il procedimento “per alti crimini e delitti” nei confronti del Presidente #Usa. Sia #Sanders che Wa… - Affaritaliani : Usa, iniziato formalmente il processo contro il presidente Trump -