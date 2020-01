Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi perde le staffe. Cosa è successo dopo la puntata ‘infuocata’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Lorenzo Riccardi così furioso non si era mai visto a Uomini e Donne. Il neo opinionista del programma nell’ultima puntata del trono classico ha perso davvero la pazienza. E si è reso protagonista di uno scontro accesissimo con il tronista. Talmente acceso da spaventare persino Tina Cipollari: “Oggi mi sento in pericolo”, ha detto. Tutto è nato perché Carlo Pietropoli ha usato toni piuttosto eccessivi nei confronti delle sue corteggiatrici. In realtà aveva iniziato a discutere animatamente già in esterna ma in puntata la situazione è degenerata. Per farla breve, secondo Carlo nessuna delle sue corteggiatrici è seriamente intenzionata a costruire qualCosa di serio con lui, ma tra una discussione e un’altra ha perso un po’ troppo la pazienza con alcune ragazze, fin quando è intervenuto Lorenzo a fargli notare che forse avrebbe dovuto cambiare atteggiamento. (Continua dopo la foto) Ma ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

