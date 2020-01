Università telematiche, il Miur rende illegittimi i corsi in Psicologia. La protesta: «Italia arretrata» (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla fine la stretta è arrivata: a partire dall’anno accademico 2020/21, le Università telematiche non potranno più attivare corsi di Psicologia, Scienze dell’Educazione (L) e Scienze Pedagogiche (LM). La modifica sarà attiva solo per le nuove immatricolazioni, ma la decisione ha provocato le proteste degli studenti che rivendicano i progressi dell’e-learning e i vantaggi che ne derivano. Gli studenti delle Università Guglielmo Marconi, Niccolò Cusano e Pegaso hanno diffuso un comunicato per denunciare quella che, a parer loro, è una vera e propria regressione. L’inversione di rotta si è concretizzata il 10 gennaio, quando il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha comunicato attraverso il proprio sito la fine dei corsi di laurea triennale e magistrale di Psicologia delle Università telematiche, dichiarandole «assolutamente incompatibili con la ... Leggi la notizia su open.online

