Una Vita trama domenica 19 gennaio: Celia scopre il segreto di Lucia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le prossime puntate di Una Vita saranno molto movimentate, specie la trama dell’episodio di domenica 19 gennaio sarà parecchio intrigante. In tale occasione si verificheranno un paio di eventi decisivi per le sorti di alcuni protagonisti. In primo luogo vedremo che Samuel farà nuovamente la proposta di matrimonio a Lucia. La donna, però, lo lascerà di stucco con la sua risposta. Celia, intanto, incomincerà a notare qualcosa di strano in sua cugina. Il suo segreto, ormai, non sarà più al sicuro. Una Vita: Lucia prende tempo dopo la nuova proposta di Samuel La trama della puntata di domenica 19 gennaio di Una Vita sarà incentrata sulla nuova proposta di matrimonio di Samuel a Lucia. Ora che le condizioni di salute di Celia sono decisamente migliorate, l’Alday riterrà opportuno fare nuovamente la proposta di matrimonio all’Alvarado. Il suo interesse è, chiaramente, tutto ... Leggi la notizia su kontrokultura

NetflixIT : Lunga vita alla regina! (dell'inferno). La terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina arriva tra una setti… - s_parisi : Bonafede parla di 'feedback positivi su tenuta costituzionale' di abolizione prescrizione. Non si capisce cosa ci s… - RaiTre : 'Ditemi perché se la mucca fa muuu il merlo non fa meee La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra xxxxyx, e… -