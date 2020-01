Una vita anticipazioni: nuova richiesta di nozze per Lucia, questa volta accetterà? Telmo ci mette lo zampino (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 ricordandovi che la soap spagnola non andrà in onda sabato pomeriggio. Una vita infatti torna il 19 gennaio 2020, domenica con due nuove puntate lunghe che ci terranno compagnia dalle 14,30 alle 16,30 circa. Cosa succederà in queste due ore in compagnia di Una vita? Lo scopriamo ovviamente con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi in onda su Canale 5. Due matrimoni si sarebbero dovuti celebrare ad Acacias 38, quello tra Samuel e Lucia e quello tra Antonito e Lolita ma al momento, nessuna cerimonia è stata confermata…Che cosa succederà? Telmo sta cercando di fare il possibile per far aprire gli occhi a Lucia, questa volta ci riuscirà? Vediamo le anticipazioni con le ultime news da Acacias 38 per voi. UNA vita ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

