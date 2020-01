Una tisana per prevenire raffreddore, mal di gola, tosse? Basta usare un antinfiammatorio naturale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una tisana particolare è un must della stagione invernale, da portare ovunque, gustandola calda, in ufficio, all’interno di un thermos, oppure sorseggiandola nell’arco della giornata in una bottiglia, è gustosa e ha mille benefici per la salute: scopriamo allora le proprietà della tisana allo zenzero e limone, partendo dall’ingrediente principe. Lo zenzero, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: è energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e artrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite. Brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui viene impiegato contro nausea, vomito e mal d’auto, rafforza il sistema immunitario ed ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

