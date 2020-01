Un posto al sole anticipazioni: MARCELLO “sparisce”, GIULIA fa un passo falso! (Di venerdì 17 gennaio 2020) La vicenda sentimental-virtuale di GIULIA (Marina Tagliaferri) continua a tenere banco all’interno delle storie raccontate a Un posto al sole: la Poggi senior, dispiaciuta all’idea di non poter incontrare il “suo” MARCELLO, si è convinta di doverlo aiutare economicamente, ma ciò non toglie che per la nostra protagonista le prossime puntate saranno all’insegna della sofferenza! GIULIA inizierà a pensare infatti di aver offeso in qualche modo MARCELLO, che peraltro sembrerà sparire dalla circolazione: un prolungato silenzio che farà ulteriormente preoccupare la madre di Angela (Claudia Ruffo)… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Un po’ tutti, sui social network, pensano che GIULIA sta velocemente cadendo in una di quelle “truffe romantiche” di cui ultimamente si parla così tanto in tv ... Leggi la notizia su tvsoap

