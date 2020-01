Un posto al sole, anticipazioni 20-24 gennaio: una decisione dolorosa (Di venerdì 17 gennaio 2020) anticipazioni Un posto al sole, settimana prossima: Filippo sente la mancanza di Serena Un posto al sole mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di venti anni ormai. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Marina sarà costretta a prendere una decisione dolorosa. Nelle puntate di Un posto al sole appena andate in onda Serena ha deciso di partire per Berlino con Irene lasciando Filippo senza parole. Le difficoltà scolastiche di Bianca si ripercuotono sul rapporto tra Franco e Angela. Il primo appuntamento di Giulia con Marcello non va come previsto. Otello e Renato sono ancora ai ferri corti ma nessuno dei due sembra disposto a cedere. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina attenderà con ansia la risposta di Marcello. Silvia e Rossella decidono di intervenire nella crisi tra Otello e Teresa. Giulia teme ... Leggi la notizia su lanostratv

