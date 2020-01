“Un passo indietro”. Dopo la frase infelice di Amadeus, la polemica non si placa. E Giovanna Civitillo interviene (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non c’è pace per Amadeus. Già in tensione per l’impegno della conduzione e della direzione artistica della 70esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus sta vivendo un momento difficile a seguito delle polemiche sorte Dopo la conferenza stampa del Festival. Per presentare una delle dieci donne che lo affiancherà sul palco dell’Ariston, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, Amadeus ha avuto un’uscita davvero infelice. Ha detto di averla scelta non solo per essere una donna bellissima ma anche una donna capace di stare un passo indietro rispetto all’uomo. “Sono contento, Francesca è una sorta di scommessa personale, ero curioso, questa ragazza molto bella sappiamo essere la fidanzata del grande Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché – intanto la bellezza – ma vedevo la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro; malgrado la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - lucianinalitti : Dai che se tutto procede domenica sarò in collegamento con Che tempo che fa. Incrociamo le dita. E mi raccomando: S… - Sport_Mediaset : Clamoroso dalla #Croazia: #Milan a un passo da Dani #Olmo. #Boban avrebbe offerto alla #DinamoZagabria 30 milioni e… -