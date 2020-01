Un anno di terremoti in Italia: nel 2019 la Rete Sismica Nazionale ha registrato 16584 scosse (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Nel corso del 2019 grazie alla Rete Sismica Nazionale (RSN) sono stati registrati 16584 terremoti sul territorio Italiano e nelle zone limitrofe. Una media di oltre 45 eventi al giorno sono stati localizzati dai nostri ricercatori e tecnici in turno H24 nelle Sale di Sorveglianza dell’INGV. Poco meno di 2 ogni ora, uno ogni 30 minuti circa“: lo spiega Maurizio Pignone, in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti. Nella mappa, prosegue l’esperto, “si può notare che i più forti terremoti del 2019 sono stati localizzati al di fuori del territorio Italiano. La maggior parte degli eventi sismici di magnitudo pari o superiore a 5.0 (rappresentati nella mappa con le stelle rosse) sono avvenuti in Albania durante la sequenza Sismica di fine novembre: l’evento più forte, di magnitudo Mw 6.2, si è verificato il 26 novembre e poi altri quattro terremoti ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

