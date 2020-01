UeD, Giovanna non si trattiene: la frase dopo la lite con Giulio. Pubblico senza parole (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande momento televisivo quello di lunedì prossimo per Uomini e Donne. Giulio Raselli sembra aver fatto la sua scelta. Per chi segue il programma, il dubbio rimane tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Per il Trono Over è stata la signora di casa, Maria De Filippi ad aver chiesto un parere proprio ai suoi fedeli opinionisti, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti, chi pensano possa scegliere il caro Giulio. Quali nomi avranno rivelato i due compagni di viaggio di Maria? Scopriamolo insieme. Per Tina sicuramente Giulia sarebbe la scelta migliore, mentre Gianni Sperti punta tutto su Giovanna Abate, ritenuta una ragazza decisamente più spontanea e genuina. Ma non potevano mancare le sorprese. Infatti proprio la corteggiatrice ha stupito tutti con delle dichiarazioni choc: “Io invece spero non mi scelga…Capito dove sono arrivata? E’ un’assurda follia…”. L’esterna di Giulio Raselli e ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

