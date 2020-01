Tuttosport: il Napoli sfida Juve e Inter per Chong dello United (ha lo stesso agente di Amrabat) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel mercato del Napoli potrebbe fare irruzione Tahith Chong centrocampista del Manchester United. Lo scrive Tuttosport. Chong va in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Il Manchester vorrebbe scambiarlo con Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona, ma lui non ne vuole sapere. Aspira ad una big della Serie A. Così ha sguinzagliato il suo agente, Mohamed Sinouh (lo stesso agente di Amrabat), per girare l’Europa e cercare un nuovo approdo. Tuttosport scrive che si è fatta avanti la Juve, ma non solo. “In questo tour europeo, la Juventus ha avanzato sicuramente una delle offerte più Interessanti per Chong, ma attenzione all’Inter di Beppe Marotta, che – come il suo allievo Paratici – coltiva sempre una grande attenzione nei confronti di occasioni di questo genere a parametro zero. Ecco perché sono arrivati a scontrarsi pure su questo nome”. Ma non ci ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Tuttosport: il #Napoli sfida #Juve e #Inter per #Chong dello United (ha lo stesso agente di Amrabat) Il centrocamp… - MondoNapoli : Tuttosport rivela: 'Napoli-Inter-Juve, super sfida di mercato per un gioiellino del Manchester!' -… - infoitsport : RASSEGNA - Corriere: 'Rrahmani, è Napoli: visite e firma', Tuttosport: 'Sarri: 'Avrò 3 Palloni d'oro', Il Mattino:… -