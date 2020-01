Tutti gli anticipi e i posticipi del Napoli fino ad aprile (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Lega di Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 23esima alla 30esima giornata di campionato. Il Napoli giocherà la quarta di ritorno con il Lecce, al San Paolo, regolarmente alle 15 di domenica 9 febbraio. Mentre giocherà a Cagliari, nella giornata successiva, alle 18 di domenica 16 febbraio. Anticipo al venerdì, il 21 febbraio, alle 20:45 invece per la gara a Brescia, e anticiperà anche nel turno successivo: sabato 29 alle 20:45 in casa contro il Torino. Gli azzurri torneranno a giocare di domenica alle 15 l’8 marzo, a Verona contro l’Hellas. Per poi anticipare di nuovo, alle 18 del sabato, contro la Spal il 14 marzo. Il 22 marzo, domenica, alle 15 c’è il “big match” in casa dell’Atalanta, per poi affrontare la Roma al San Paolo sabato 4 aprile alle 18. Per quanto riguarda le altre, il 9 febbraio c’è il derby di Milano, tra il ... Leggi la notizia su ilnapolista

