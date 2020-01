Trump si muove sotto traccia: ecco il piano per la Libia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli Stati Uniti non sono affatto fuori dai giochi in Libia. E l’ultima catena di episodi che coinvolge il Paese nordafricano è un insieme particolarmente importante di eventi, incontri, interventi militari e minacce che fa credere che a Washington il dossier libico sia entrato prepotentemente al Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti, per molto tempo, hanno “dimenticato” la Libia. Ma era evidente che fosse questione di giorni. Impossibile creder che il grande ritiro strategico statunitense comportaste una cessione completa della Libia a rivali o quasi-rivali regionali. E il Mediterraneo allargato, che ogni giorno di più assume una valenza strategica fondamentale, non può essere considerato un problema minore per gli strateghi americani. Specialmente se a dividerlo sono Russia e Turchia: la prima un avversario di sempre, la seconda un alleato che da troppo tempo ammicca ... Leggi la notizia su it.insideover

