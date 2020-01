Trump, Johnson, Salvini & C. Così la politica ha sdoganato il linguaggio dell’odio. Il politologo Revelli ne ha pure per Grillo: “Ciò che corre sulla rete trascina il dibattito sempre più in basso” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Contro le “incitazioni all’odio di élite negative che perseguono il proprio progetto di potere” un antidoto potrebbe esserci. A sostenerlo è il politologo Marco Revelli: “Dato che questo marketing negativo di élite negative è un meccanismo artificiale dovuto al fatto che alcuni politici e il loro strateghi hanno capito che questo linguaggio paga in termini di voti, se il sistema della comunicazione la smettesse di seguire, amplificare e diffondere tutto ciò che va fuori dai limiti il fenomeno perderebbe appeal”. Nel suo saggio “Turbopopulismo” con Luca Telese affronta un tema oggi molto attuale: le ragioni del tracollo civile, della violenza delle piazze, della volgarità del linguaggio. Vorrei partire da quest’ultimo, che ha contagiato anche la politica. “Il linguaggio politico è degenerato negli ultimi tre decenni, in parte perché è degradata la politica stessa, che nella ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

carlo_boitrero : @DiegoFusaro Ah, cioè quindi Salvini, Meloni, Trump, Putin, Johnson difendono gli interessi del popolo? Ma per cort… - zazoomnews : E’ ufficiale Trump sotto processo: è il terzo impeachment della storia degli USA prima di lui solo Johnson e Clinto… - zazoomblog : E’ ufficiale Trump sotto processo: è il terzo impeachment della storia degli USA prima di lui solo Johnson e Clinto… -