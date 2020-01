Trieste Film Festival 2020 al via oggi con La vita nascosta di Terrence Malick (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Trieste Film Festival 2020 prende il via oggi con La vita nascosta di Terrence Malick; tra le anteprime l'italiano Paradise: Una nuova vita di Davide Del Degan e La gomera di Corneliu Porumboiu in chiusura. Al via oggi il Trieste Film Festival 2020, diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo. Mai così numerosi come quest'anno, i "maestri" si affacciano sin dall'apertura, affidata all'anteprima italiana del nuovo Film di un autentico mito della storia del cinema, Terrence Malick: girato interamente in Europa, La vita nascosta - Hidden Life (presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, e nelle nostre sale dal 9 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia). Come svela la nostra recensione di La vita nascosta - A Hidden Life, il Film racconta la storia vera di Franz Jägerstätter, un contadino austriaco che - ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Trieste Film Festival 2020 al via oggi con La vita nascosta di Terrence Malick) Playhitmusic - - baotzebao : Trieste Film Festival, cinque proiezioni da non perdere - JoiMag - cinemaniaco_fb : ?????????????? Trieste Film Festival 2020 al via oggi con La vita nascosta di Terrence Malick -