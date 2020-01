Tre mesi senza Samira, anche le parole della figlia importantissime: ha raccontato delle botte (Di venerdì 17 gennaio 2020) Gli inquirenti stanno di certo mettendo insieme tutti i tasselli, uno dietro l’altro. Le prove, le testimonianze, i racconti. Il tempo però passa e la famiglia di Samira non ha idea di che fine abbia fatto questa donna. Il 21 ottobre 2019 Samira El Attar scompare nel nulla: di lei da quel giorno non ci sono tracce. A raccontare quello che sarebbe accaduto il marito. Samira dopo le 10 si sarebbe allontanata in bici per andare a lavorare e non sarebbe più tornata a casa. Mohamed davanti alle telecamere di mostra disponibile e afflitto: parla di un grande amore, di tutto il bene che prova per sua moglie, una versione che stride con quella data dalle amiche di Samira. Una di loro intervistata anche dal Corriere del Veneto poche ore dopo l’arresto del marito di Samira spiega che Mohamed era arrivato persino a credere che lei usasse la casa di un anziano del paese per i suoi ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

