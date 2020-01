Travaglio attacca Italia Viva: descrive il partito di Renzi come «i giullari di corte» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da Craxi alla prescrizione, passando per Bibbiano. come spesso capita, l’editoriale di oggi de Il Fatto Quotidiano è dedicato a Matteo Renzi e al suo partito. Travaglio contro Italia Viva per le sue posizioni degli ultimi giorni (e non solo) e quelle del suo leader politico. Il direttore del giornale, infatti, elenca una serie di dichiarazioni rilanciate dall’ex presidente del Consiglio e, come summa massima, ha deciso di sintetizzare il proprio pensiero con un paragone: «i giullari di corte». LEGGI ANCHE > Renzi risponde a Bonafede: «Non abbiamo fatto il governo per diventare grillini» «Siccome la politica è di una noia mortale, Iv serve a farci divertire un po’ – scrive Marco Travaglio nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano -. Ha funzioni di svago, come i giullari nelle corti reali. Il primo partito che unisce l’inutile al dilettevole». Ovviamente, come ... Leggi la notizia su giornalettismo

