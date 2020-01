Tragedia Rigopiano, il cuoco sopravvissuto: "Da allora mai più in vacanza" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giorgia Baroncini A tre anni dalla valanga che travolse l'hotel, il cuoco Giampiero Parete racconta di vivere ancora un incubo: "Quella giornata ci ha cambiato, i miei figli hanno paura" A tre anni di distanza dalla Tragedia di Rigopiano, c'è chi vive ancora un incubo. Era il 18 gennaio 2017 quando una valanga ha distrutto l'hotel causando 29 vittime, tra ospiti in vacanza e lavoratori. "Da quel buio non siamo mai usciti del tutto, non siamo più sereni. Quella giornata ci ha cambiato per sempre", ha dichiarato Giampiero Parete, il cuoco di Pescara sopravvissuto insieme alla moglie e ai due figli piccoli alla Tragedia di Rigopiano. Come ricorda il Messaggero, Parete fu il primo a chiamare i soccorsi (che hanno ignorato inizialmente l'allarme) subito dopo aver visto crollare davanti a suoi occhi l'albergo. All'interno c'erano la moglie e i bimbi. E da lì è inziato l'incubo dal ... Leggi la notizia su ilgiornale

