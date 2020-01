Tour de L’Avenir 2020: presentati il percorso e le tappe. Tante salite e ben tre cronometro (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stata presentata quest’oggi l’edizione numero 57 del Tour de l’Avenir, la più imporTante corsa a tappe per quanto riguarda il ciclismo su strada a livello giovanile. Appuntamento dal 7 al 16 agosto: al contrario del Tour de France ASO ha forse esagerato con le prove contro il tempo, saranno infatti presenti ben tre cronometro sulle nove frazioni in programma. percorso come di consueto molto duro: si parte con un prologo a Charleville Mézières, poi tre tappe per velocisti e la cronosquadre di Laon. Ci si sposta verso le montagne: dalla sesta tappa su va sul Giura, con la doppia scalata al Col de la Faucille. Terzultima tappa che vede la cronoscalata sul Col de la Madeleine, che rivedremo anche nella decisiva frazione conclusiva, con presenta anche il Col de l’Iseran. tappe Tour de l’Avenir 2020 7 agosto, prologo: Charleville Mézières-Charleville Mézières ... Leggi la notizia su oasport

