Torino, richiedenti asilo sfruttati: 18 euro al giorno per confezionare almeno mille scatole di pennarelli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Al lavoro 10 ore al giorno tutti i giorni, senza riposo, domeniche libere o ferie. Chiusi in un capannone senza riscaldamento alla periferia nord di Torino dovevano confezionare almeno mille scatole di pennarelli per ricevere i 18 euro di paga, mentre erano sorvegliati a vista dal datore di lavoro o dalla moglie, entrambi cittadini di nazionalità cinese. È la condizione di lavoro denunciata da tre richiedenti asilo ma che riguardava circa 45 persone, tutti cittadini extracomunitari richiedenti asilo. I tre lavoratori avevano chiesto che la paga giornaliera salisse almeno a 25 euro e sono stati licenziati. Giovedì mattina, assistiti dall’avvocato torinese Simone Bisacca che ha anche presentato in procura un esposto per sfruttamento del lavoro, i tre si sono presentati davanti al giudice del lavoro che si è riservato di fissare una nuova data per ascoltare i testimoni. All’udienza non si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

