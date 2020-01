Torino, richiedenti asilo impacchettavano pennarelli di marchi noti a 150 euro al mese (Di venerdì 17 gennaio 2020) I lavoratori richiedenti asilo, tutti di origine africana, sottostavano a questo ricatto perché serviva loro per avere il documento per il riconoscimento del permesso di soggiorno. Tutti infatti pare fossero regolarmente assunti ma con contratti part time fittizi e se protestavano venivano licenziati. Leggi la notizia su fanpage

