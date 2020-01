Tomasi (Autostrade): «Il Ponte Morandi è stato uno spartiacque. L’azienda va cambiata» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Repubblica intervista Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. La società ha appena approvato il piano strategico 2020-2023 di “trasformazione delL’azienda”. Tomasi parla di questo ma anche del pericolo di chiusura, per l’azienda, in caso di revoca della concessione da parte del governo. E naturalmente dei temi giudiziari che hanno portato Autostrade nell’occhio del ciclone. Tomasi si dice preoccupato «Per il futuro dei settemila dipendenti delL’azienda che lavorano con dedizione e per la possibilità di essere una risorsa per questo Paese. E nonostante tutti gli sforzi che stiamo facendo, non sarà semplice recuperare i downgrading finanziari. Penso che non sempre ci sia consapevolezza della complessità di questa società e del Gruppo Atlantia, delle implicazioni sociali e degli impatti che un’eventuale revoca potrebbe comportare». Sulla ... Leggi la notizia su ilnapolista

