TOI-1338b: il pianeta con due soli scoperto da un ragazzo diciassettenne (Di venerdì 17 gennaio 2020) TOI-1338b: il pianeta con due soli scoperto da un ragazzo diciassettenne Gli astronomi continuano a catturare nuovi pianeti, dopo la scoperta del pianeta gemello della terra circa una settimana fa, un nuovo pianeta è stato scoperto dal telescopio spaziale Tess della NASA ed a scoprirlo è stato uno stagista di soli 17 anni, Wolf Cukier. Il pianeta è stato chiamato TOI-1338b, come la stella o, in questo caso, le stelle attorno a cui orbita. Il ragazzo spiega: “Stavo esaminando i dati per tutto ciò che i volontari avevano segnalato come sistemi binari eclissanti, un sistema in cui due stelle ruotano l’una attorno all’altra e dal nostro punto di vista si eclissano a vicenda in ogni orbita. Circa tre giorni dopo il mio internato, ho visto un segnale da un sistema chiamato TOI 1338. All’inizio ho pensato che fosse un’eclissi stellare, ma i tempi erano sbagliati. Solo dopo abbiamo ... Leggi la notizia su termometropolitico

