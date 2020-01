Tiziano Ferro difende Amadeus, ma c’è polemica: «Sanremo 2020 va boicottato» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non sembrano placarsi le polemiche che definiscono Amadeus sessista dopo le parole su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e anche Tiziano Ferro è finito al centro della bufera. In conferenza stampa il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 aveva detto di averla scelta perché “capace di stare un passo indietro rispetto ad un grande uomo“, scatenando le ire delle donne italiane. Sul post di chiarimento pubblicato dallo stesso Amadeus sul suo profilo è intervenuto il super ospite Tiziano Ferro, che accompagnerà proprio il direttore artistico in tutte e cinque le serate all’Ariston. Il conduttore aveva citato Massimo Troisi postando “Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che capisci”, con Tiziano Ferro che aveva risposto “Questa 10 e lode” manifestando dunque il proprio sostegno. Si è scatenata una vera e ... Leggi la notizia su giornalettismo

TizianoFerro : ALLA MIA ETÀ La scaletta va componendosi ! — Getting ready for the tour!!! — La gira va acercándose!!! ?? tickets… - IlContiAndrea : Ci sono trattative in corso per alcuni ospiti #Sanremo2020 per ora Amadeus svela quelli certi e con contratto già f… - giornalettismo : Nell'onda lunga delle polemiche su #Amadeus finisce anche #TizianoFerro che aveva dato '10 e lode' alla presentazio… -