“Ti sembro gelosa?”. Giovanna Civitillo, la clamorosa notizia sulla moglie di Amadeus (Di venerdì 17 gennaio 2020) Bomba delle bombe: al Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche Giovanni Civitillo. Esatto, proprio la moglie di Amadeus. Ma veramente? Già. Wow. Dunque, va fatta una precisazione: Giovanna Civitillo non sarà proprio sul palco dell’Ariston ma è stata scelta come inviata de La vita in diretta. La moglie di Amadeus, direttamente da Sanremo, commenterà insieme ai conduttori della trasmissione Lorella Cuccarini e Alberto Matano la 70esima edizione del Festival. Ma Giovanna Civitillo sarà anche dietro le quinte dell’Ariston per sostenere il marito che per la prima volta affronta l’avventura della conduzione del festival più importante d’Italia. Per Amadeus la moglie è una sorta di porta fortuna e ci tiene ad averla accanto in un momento tanto importante. Sarà una grande emozione anche per Giovanna affrontare questa avventura. “Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

